Сборная Украины выигрывает серебро в эстафете на этапе Кубка мира

Женская сборная Украины стала серебряным призером в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. «Золотая» Олимпийская сборная вновь показала высший класс, подтвердив свои претензии на звание лучшей команды в этом сезоне.

Открывала «нашу» гонку Вита Семеренко, которая провела свой этап вполне достойно как для своей формы, уступив 20 секунд с одним дополнительным патроном сборной Германии. На этом этапе сразу же отпала сборная Франции, заработавшая два штрафных круга.

На втором этапе идеально выступила Юлия Джима, которая не только отыграла 20 секунд отставания от немок, но и сумела выиграть свой этап, передав эстафету с преимуществом в те же 20 секунд!

Начало третьего этапа показало, что просто не будет. Валя моментально растеряла свое преимущество ходом, да и стрельба не стала коньком украинки – два дополнительных патрона использовала олимпийская чемпионка. В принципе, для таких погодных условий это мог бы быть хороший результат, если б не скорость.

Пидгрушная начала финальный этап с отставанием в 27 секунд от Дальмайер, что уже предопределило вопрос с победителем гонки. Выиграть борьбу за второе место у Швейцарии особого труда не составило. А на третью позицию поднялась…сборная Франции, которая выиграла финиш у команды России!

Эстафета. Женщины

1. Германия (0+9) 1:14:36.4

2. Украина (0+5) +44.9

3. Франция (2+13) +1:04.5

4. Россия (0+9) +1:09.0

5. Швейцария (2+12) +1:27.7

6. Чехия (1+12) +1:34.1

7. Беларусь (2+6) +1:42.2

8. Швеция (0+9) +1:42.6