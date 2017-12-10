Сборная Украины выигрывает серебро в эстафете на этапе Кубка мира

Женская сборная Украины стала серебряным призером в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. «Золотая» Олимпийская сборная вновь показала высший класс, подтвердив свои претензии на звание лучшей команды в этом сезоне.
Открывала «нашу» гонку Вита Семеренко, которая провела свой этап вполне достойно как для своей формы, уступив 20 секунд с одним дополнительным патроном сборной Германии. На этом этапе сразу же отпала сборная Франции, заработавшая два штрафных круга.
На втором этапе идеально выступила Юлия Джима, которая не только отыграла 20 секунд отставания от немок, но и сумела выиграть свой этап, передав эстафету с преимуществом в те же 20 секунд!
Начало третьего этапа показало, что просто не будет. Валя моментально растеряла свое преимущество ходом, да и стрельба не стала коньком украинки – два дополнительных патрона использовала олимпийская чемпионка. В принципе, для таких погодных условий это мог бы быть хороший результат, если б не скорость.
Пидгрушная начала финальный этап с отставанием в 27 секунд от Дальмайер, что уже предопределило вопрос с победителем гонки. Выиграть борьбу за второе место у Швейцарии особого труда не составило. А на третью позицию поднялась…сборная Франции, которая выиграла финиш у команды России!
Автор — Влад Дудка, Sport.ua
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Вообще неплохо девчата провели гонку, молодцы. С немками сейчас бороться просто нереально, если они сильно не напортачат. На последних кругах каждого этапа мы всегда проигрываем много. Но в этом сезоне у наших начала вырисовываться проблема, которой раньше не было. Очень много времени по сравнению с соперницами тратится на рубежах. И изготовки, и самой стрельбы это касается. По такой погоде это помогло - лучшая стрельба в гонке - но при ситуации, близкой к штилю, будут большие потери.
Сподіваюсь що наші тренери добре все розрахувати по піку формі під Олімпіаду.
Блин, аж стремно стало, когда Пидгрушная на стойку приехала. Такой шквал начался. Но хорошо то, что хорошо кончается. С серебром всех нас!
Честно говоря, совершенно не понял падения Виты. Ни разу в жизни не видел, чтобы на этом повороте кто-нибудь падал, даже россиянки. Настолько переволновалась? Но, главное, собралась и после этого отработала на отлично.
Юля все сделала безупречно. А рывок перед второй стрельбой, выбивший дыхание у всех попутчиц, - просто подпись гроссмейстера.
Валя начала как-то уж очень размеренно. Дальше прибавила, и, казалось, делала все правильно, но... Неуверенность на стойке - пока ее ахиллесова пята.
Ну а Лена даже не на своем максимуме - академик. В доставшихся ей условиях все сделала хладнокровно и правильно.
Уверен, резерв у нас есть, и немки далеко не неуязвимы.
Вообще неплохо девчата провели гонку, молодцы. С немками сейчас бороться просто нереально, если они сильно не напортачат. На последних кругах каждого этапа мы всегда проигрываем много. Но в этом сезоне у наших начала вырисовываться проблема, которой раньше не было. Очень много времени по сравнению с соперницами тратится на рубежах. И изготовки, и самой стрельбы это касается. По такой погоде это помогло - лучшая стрельба в гонке - но при ситуации, близкой к штилю, будут большие потери.
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