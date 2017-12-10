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Сборная Украины выигрывает серебро в эстафете на этапе Кубка мира

«Золотая» олимпийская сборная Украины подтвердила свое реноме в Австрии

  • 10.12.2017 16:27
  • 2227 просмотров
  • 12 комментария
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Getty Images. Вита Семеренко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная и Валя Семеренко
© Getty Images. Вита Семеренко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная и Валя Семеренко

Женская сборная Украины стала серебряным призером в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. «Золотая» Олимпийская сборная вновь показала высший класс, подтвердив свои претензии на звание лучшей команды в этом сезоне.

Открывала «нашу» гонку Вита Семеренко, которая провела свой этап вполне достойно как для своей формы, уступив 20 секунд с одним дополнительным патроном сборной Германии. На этом этапе сразу же отпала сборная Франции, заработавшая два штрафных круга.

На втором этапе идеально выступила Юлия Джима, которая не только отыграла 20 секунд отставания от немок, но и сумела выиграть свой этап, передав эстафету с преимуществом в те же 20 секунд!

Начало третьего этапа показало, что просто не будет. Валя моментально растеряла свое преимущество ходом, да и стрельба не стала коньком украинки – два дополнительных патрона использовала олимпийская чемпионка. В принципе, для таких погодных условий это мог бы быть хороший результат, если б не скорость.

Пидгрушная начала финальный этап с отставанием в 27 секунд от Дальмайер, что уже предопределило вопрос с победителем гонки. Выиграть борьбу за второе место у Швейцарии особого труда не составило. А на третью позицию поднялась…сборная Франции, которая выиграла финиш у команды России!

Эстафета. Женщины
1. Германия (0+9) 1:14:36.4
2. Украина (0+5) +44.9
3. Франция (2+13) +1:04.5
4. Россия (0+9) +1:09.0
5. Швейцария (2+12) +1:27.7
6. Чехия (1+12) +1:34.1
7. Беларусь (2+6) +1:42.2
8. Швеция (0+9) +1:42.6

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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Комментарии
    Sasha Zardunov
    online
      Sasha Zardunov, 10.12.2017 16:33
    +8
    В общем молодцы. Главное что Подгрушная попадала
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    airwolf77
    online
      airwolf77, 10.12.2017 16:33
    +11
    Слава Україні,Молодці дівчата ! сассеявперде
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 10.12.2017 16:34
    +3
    Чего это мы вдруг бронзовыми стали? Серебро наше!
    Вообще неплохо девчата провели гонку, молодцы. С немками сейчас бороться просто нереально, если они сильно не напортачат. На последних кругах каждого этапа мы всегда проигрываем много. Но в этом сезоне у наших начала вырисовываться проблема, которой раньше не было. Очень много времени по сравнению с соперницами тратится на рубежах. И изготовки, и самой стрельбы это касается. По такой погоде это помогло - лучшая стрельба в гонке - но при ситуации, близкой к штилю, будут большие потери.
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    vit-2
    online
      vit-2, 10.12.2017 16:35
    +7
    Дівчата молодці!

    Сподіваюсь що наші тренери добре все розрахувати по піку формі під Олімпіаду.
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    bog829
    online
      bog829, 10.12.2017 16:35
    +5
    Умнички! Хотя вопросы конечно есть, по скорости очень много проигрываем, хорошо что те же француженки начудили на рубеже, нужно набирать форму
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    kostyasumy
      kostyasumy, 10.12.2017 16:41
    +7
    Sasha Zardunov, 10.12.2017 16:33
    В общем молодцы. Главное что Подгрушная попадала
    Кто попал? Минус твоей школьной учительнице, что не научила тебя остолопа тому, что фамилии переводу не подлежат.
    Блин, аж стремно стало, когда Пидгрушная на стойку приехала. Такой шквал начался. Но хорошо то, что хорошо кончается. С серебром всех нас!
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    Oleksan75
      Oleksan75, 10.12.2017 16:45
    +4
    Молодцы!!! Вообще отличный день для Украинского спорта. С утра Вася Шакала заноумасил, теперь девчата порадовали! Так держать
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    Андрій Оліярник
      Андрій Оліярник, 10.12.2017 16:45
    +1
    Отличная гонка! Спасибо, девочки!
    Честно говоря, совершенно не понял падения Виты. Ни разу в жизни не видел, чтобы на этом повороте кто-нибудь падал, даже россиянки. Настолько переволновалась? Но, главное, собралась и после этого отработала на отлично.
    Юля все сделала безупречно. А рывок перед второй стрельбой, выбивший дыхание у всех попутчиц, - просто подпись гроссмейстера.
    Валя начала как-то уж очень размеренно. Дальше прибавила, и, казалось, делала все правильно, но... Неуверенность на стойке - пока ее ахиллесова пята.
    Ну а Лена даже не на своем максимуме - академик. В доставшихся ей условиях все сделала хладнокровно и правильно.
    Уверен, резерв у нас есть, и немки далеко не неуязвимы.
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    DKTheBest
    DKTheBest, 10.12.2017 16:47
    +3
    У разеи без сока Гамми ничего не клеится, ни в мужском, ни в женском биатлоне.
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    Av68
    online
      Av68, 10.12.2017 16:50
    +3
    Молодці дівчата, вперед до золотих п'єдесталів.!!!
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    I_LOVE_UKRAINE
    online
      I_LOVE_UKRAINE, 10.12.2017 16:57
    +2
    Молодці дівчата
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    I_LOVE_UKRAINE
    online
      I_LOVE_UKRAINE, 10.12.2017 16:59
    +1
    Станислав Матусевич, 10.12.2017 16:34
    Чего это мы вдруг бронзовыми стали? Серебро наше!
    Вообще неплохо девчата провели гонку, молодцы. С немками сейчас бороться просто нереально, если они сильно не напортачат. На последних кругах каждого этапа мы всегда проигрываем много. Но в этом сезоне у наших начала вырисовываться проблема, которой раньше не было. Очень много времени по сравнению с соперницами тратится на рубежах. И изготовки, и самой стрельбы это касается. По такой погоде это помогло - лучшая стрельба в гонке - но при ситуации, близкой к штилю, будут большие потери.
    Стріляли довго через сильний вітер, на остнній стрільбі це було дуже добре помітно, коли у Лени гвинтівка хиталась і шапочку ледь вітер не скинув. Коли таког овітру сильного не буде, буде і стрільба швидша. Я думаю тактика вицілювання вірна, хоча можно було і ризикувати і на одному подиху спробувати все закрити і ящо б пофартило, то можна було і золото взяти, а можна було б і фінішувати десбь поруч з італійками і норвежками.
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