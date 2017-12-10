IBU исключил Союз биатлонистов России из своих членов

Международный союз биатлонистов (IBU) провел в воскресенье заседание исполкома организации.
Исполнительный совет IBU принял во внимание решение МОК от 5 декабря, согласившись его выполнить. Будет восстановлена рабочая группа и проведена экспертиза.
Также Союз биатлонистов России лишается полноправного членства в IBU. Его статус понижен до временного членства. Вопрос о возвращении полноценного присутствия может быть поднят по окончании текущего сезона.
Факторы, которые помогут СБР вернуть полноценное членство:
– МОК снимет дисквалификацию с ОКР.
– Не будет сообщаться о нарушениях антидопинговых правил российскими биатлонистами, начиная с января 2017 года.
– СБР будет полностью сотрудничать и оказывать поддержку любым расследованиям в отношении проблем с допинг-пробами, которые упоминаются в показаниях Григория Родченкова.
Временное членство России может быть продлено, если исполнительный совет сочтет, что вышеуказанные условия не были выполнены.
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