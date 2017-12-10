Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

IBU исключил Союз биатлонистов России из своих членов

Исполнительный совет IBU принял во внимание решение МОК от 5 декабря

  • 10.12.2017 19:21
  • 753 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Международный союз биатлонистов (IBU) провел в воскресенье заседание исполкома организации.
 
Исполнительный совет IBU принял во внимание решение МОК от 5 декабря, согласившись его выполнить. Будет восстановлена рабочая группа и проведена экспертиза. 
 
Также Союз биатлонистов России лишается полноправного членства в IBU. Его статус понижен до временного членства. Вопрос о возвращении полноценного присутствия может быть поднят по окончании текущего сезона.
 
Факторы, которые помогут СБР вернуть полноценное членство:
 
– МОК снимет дисквалификацию с ОКР.
 
– Не будет сообщаться о нарушениях антидопинговых правил российскими биатлонистами, начиная с января 2017 года.
 
– СБР будет полностью сотрудничать и оказывать поддержку любым расследованиям в отношении проблем с допинг-пробами, которые упоминаются в показаниях Григория Родченкова.
 
Временное членство России может быть продлено, если исполнительный совет сочтет, что вышеуказанные условия не были выполнены.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    airwolf77
    online
      airwolf77, 10.12.2017 19:51
    +5
    опача...каждую неделю,какцапстан чморят,то санкции,то ещё какой-то бан...весь мир стал каким-то русофобским,и печально то,что козломордое стадо,винит в этом весь мир,только не себя...ну стадо же
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.