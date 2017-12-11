ПИДГРУШНАЯ: «Рады, что снова собрались золотым олимпийским составом»

Капитан женской сборной Украины Елена Пидгрушная рассказала об эстафетной гонке на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.
«Мы все рады, что снова собрались вместе золотым олимпийским составом. Но если вспоминать ту гонку в Сочи, там мы были уже состоявшиеся спортсмены, стабильные, уверенные. А сегодня все было по-другому. Как в первый раз. У меня многое не получается пока в этом сезоне, у кого-то больше выходит что-то, у кого-то меньше. В общем, полным ходом идет тренировочный процесс, и мы снова, как молодежь, учимся.
Что касается моей стрельбы на стойке: когда я подошла, Далмайер как раз собиралась уходить с рубежа, и в этот момент было все нормально. Но только я собралась сделать первый выстрел, пошел порыв ветра. Я не могла несколько секунд даже винтовку на установку навести, не то, что стрелять. Потом все-таки попробовала, и промах. При таком порыве нереально было попасть в мишень. Как только стало возможно продолжить стрельбу, я попыталась уже работать в ритме и заставила себя закрыть мишени только с одним дополнительным патроном», – сказала Пидгрушная.
Напомним, женская сборная Украины стала в Хохфильцене серебряным призером.
Источник — Федерация биатлона Украины
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