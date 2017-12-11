Урош ВЕЛЕПЕЦ: «Джима фантастически провела свой этап»

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец прокомментировал результаты женской эстафетной гонки на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.
«Вита сделала свою работу, хорошо держала контакт с лидерами. Жалко, что упала и потеряла 10 секунд. Юля просто фантастически провела свой этап, потянула команду вперед. У Вали ходом еще есть резерв, но стреляла она здорово. Лена, к сожалению, потеряла много времени на стойке, и был риск потерять второе место. Напомню, что у нас еще есть сильные спортсменки в запасе – Варвинец и Меркушина, так что можем смотреть с оптимизмом на следующие старты», – сказал Велепец.
Напомним, женская команда завоевала серебряную медаль в эстафете.
Источник — Федерация биатлона Украины
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