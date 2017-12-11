Урош ВЕЛЕПЕЦ: «Джима фантастически провела свой этап»

Хацкевич после просмотра игры "Заря"- Шахтёр : "А вот сейчас - вообще ничего не по...

Я не сторонник не Зари и не Шахтера !! скажу одно, за такое судейство должно быть стыдно, судья д...

Человек расказывает про белое и черное и при этом черное называет белым.. . Вчера первый раз за м...