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Урош ВЕЛЕПЕЦ: «Джима фантастически провела свой этап»

Главный тренер сборной Украины – об эстафетной гонке в Хохфильцене

  • 11.12.2017 10:16
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Sport.ua. Урош Велепец
© Sport.ua. Урош Велепец

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец прокомментировал результаты женской эстафетной гонки на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

«Вита сделала свою работу, хорошо держала контакт с лидерами. Жалко, что упала и потеряла 10 секунд. Юля просто фантастически провела свой этап, потянула команду вперед. У Вали ходом еще есть резерв, но стреляла она здорово. Лена, к сожалению, потеряла много времени на стойке, и был риск потерять второе место. Напомню, что у нас еще есть сильные спортсменки в запасе – Варвинец и Меркушина, так что можем смотреть с оптимизмом на следующие старты», – сказал Велепец.

Напомним, женская команда завоевала серебряную медаль в эстафете.

Источник — Федерация биатлона Украины

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