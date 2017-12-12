Хохфильцен. Медаль Украины, разборки Фуркада и Бё, лидерство Кайсы

В минувший уик-энд завершился второй этап Кубка мира по биатлону. Sport.ua резюмирует этап Кубка мира в Хохфильцене.
В этот раз сборная Украины обошлась без личных медалей, но сумела добыть командную – в женской эстафете.
Сборная Украины
Наиболее близкой к медали в личных гонках была Вита Семеренко, но ей не хватило всего пяти секунд для подиума по итогам спринтерской гонки. С чистой стрельбой украинка уступила более быстрым соперницам – Домрачевой, Кузьминой и Вирер. Такое выступление давало надежды на увлекательную гонку преследования, но там, к сожалению, Вита не справилась со стрельбой, допустив четыре промаха, итог – 16-е место.
В гонке преследования «выстрелила» Джима. С одним промахом Джима поднялась с 20-го места спринта на шестое в гонке преследования, заработав свои очередные «цветы». Это выступление позволило Юле зарезервировать за собой четвертую строчку общего зачета Кубка мира.
У мужчин с выступлениями все привычно сложнее. Дмитрий Пидручный после 12-го места в спринте мог побороться за десятку сильнейших, но в итоге 18-я позиция в гонке преследования. Остальные выступают еще хуже, занимая места в четвертом десятке и ниже.
Медаль. Единственная украинская награда этого этапа была заработана в женской эстафете, где впервые за почти четыре года выступила наша «золотая» Олимпийская команда – сестры Семеренко, Джима и Пидгрушная. Первая часть гонки, а особенно феноменальное выступление Джимы, которая сумела не только отыграть 20 секунд отставания, но и передать эстафету партнеру по команде с таким же гандикапом. Валя Семеренко много проиграла немкам, поэтому Пидгрушной оставалось только не упустить то, что есть, а именно второе место. С этим у капитана сборной проблем не возникло.
Мужчины. А что мужчины? Шестое итоговое место в эстафете можно посчитать приемлемым результатом, учитывая кондиции украинской мужской команды. Сергей Семенов «привез» круг штрафа, а так можно было бы рассчитывать и на место ближе к подиуму.
Остальной мир
Йоханнес Бё добыл уже третью золотую медаль в личных гонках нынешнего сезона, но и этого пока не хватает для лидерства в общем зачете. На первой строчке уверенно расположился Мартен Фуркад, который во всех пяти гонках сезона выигрывал медали. Но в Хохфильцене был «всего лишь» вторым и третьим.
На третьем месте общего зачета с довольно комфортным запасом идет словенец Яков Фак. В этом сезоне пока не радуют своих болельщиков немцы с австрийцами.
У женщин, воспользовавшись отсутствием лидеров прошлого сезона, наконец-то на первое место вышла Кайса Макаряйнен. Финка «размочила» счет медалям, став второй в гонке преследования.
Всего на 20 очков отстает от лидера Юлия Джима, и если б не неудачное выступление в спринте, то в Анси можно было бы ехать на первой строчке общего зачета.
Если у мужчин с двумя фаворитами все ясно, и можно ждать пока придут в себя немцы, то у женщин пока все запутано. Первые ТОП-15 выглядят абсолютно равными соперницами (Кайса может чуть сильнее), поэтому тяжело предположить, кто же возьмет на себя бремя лидера.
Этап в Анси стартует уже в четверг, не пропустите!
Фото - Getty Images
Автор — Влад Дудка, Sport.ua
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Підгрушна стартувала третьою, перед нею бігла німкеня Дальмайер в 26 секунда, а в 15 секундах на другому місці бігла Кадуріш зі збірної Швейцарії. Лена підняла команду на один щабель вище.
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