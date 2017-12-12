Состав сборной Украины на этап Кубка мира в Анси

Стал известен состав сборной Украины на третий этап Кубка мира по биатлону. Женская команда отправится в Анси основным составом, а вот мужская сборная выступит резервным составом.
Женщины:
Юлия Джима, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец
Мужчины:
Руслан Ткаленко, Александр Жирный, Артем Тищенко, Андрей Доценко, Максим Ивко
Основная мужская сборная проведет дополнительный сбор в Обертиллахе.
Источник — Федерация биатлона Украины
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