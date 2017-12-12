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Состав сборной Украины на этап Кубка мира в Анси

Мужская сборная везет во Францию резервный состав

  • 12.12.2017 10:42
  • 381 просмотров
  • 1 комментария
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Стал известен состав сборной Украины на третий этап Кубка мира по биатлону. Женская команда отправится в Анси основным составом, а вот мужская сборная выступит резервным составом.
 
Женщины:
Юлия Джима, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец
 
Мужчины:
Руслан Ткаленко, Александр Жирный, Артем Тищенко, Андрей Доценко, Максим Ивко
 
Основная мужская сборная проведет дополнительный сбор в Обертиллахе.
 

Источник — Федерация биатлона Украины

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Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 12.12.2017 11:08
    0
    Интересно будет посмотреть на выступление Доценка. Все таки есть надежда что именно он станет тем четвертым на Олимпиаде
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