Состав сборной Германии на этап Кубка мира в Анси

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс выступит на третьем этапе Кубка мира, который пройдет во французском Анси с 14 по 17 декабря.
Отметим, что гонки второго этапа в австрийском Хохфильцене немка пропускала из-за болезни.
Состав сборной Германии Кубка мира в Анси
Женщины: Франциска Пройс, Лаура Дальмайер, Дениз Херманн, Франциска Хильдебранд, Марен Хаммершмидт, Ванесса Хинц.
Мужчины: Симон Шемп, Бенедикт Долль, Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Филипп Наврат, Йоханнес Кюн.
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