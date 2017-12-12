Состав сборной Германии на этап Кубка мира в Анси

"...выкатить бесконечно долгий список как убивали судьи «Шахтер» с начала нулевых и вплоть д...

Так вчора половина команди ШД, і весь тренерський штаб, поводив себе не краще чим Зозуля у тому м...

Видишь, долизался до должности дира тк футбол))))

Денисов был футболистом?

Пошла волна! Ждем ответа Зозули?)

низко господа, как же низко вы все пали.... не футбол а базар какойто

Саня, ты директор телекомпании, глыба.... А кто такой Зузуля - пыль навозная? Да не опускайся до ...