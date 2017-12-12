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Состав сборной Германии на этап Кубка мира в Анси

23-летняя Франциска Пройс восстановилась после болезни и вернулась в строй «бундестим»

  • 12.12.2017 15:10
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Matthias Balk. Франциска Пройс
© Matthias Balk. Франциска Пройс
Немецкая биатлонистка Франциска Пройс выступит на третьем этапе Кубка мира, который пройдет во французском Анси с 14 по 17 декабря.
 
Отметим, что гонки второго этапа в австрийском Хохфильцене немка пропускала из-за болезни.
 
Состав сборной Германии Кубка мира в Анси
 
Женщины: Франциска Пройс, Лаура Дальмайер, Дениз Херманн, Франциска Хильдебранд, Марен Хаммершмидт, Ванесса Хинц.
 
Мужчины: Симон Шемп, Бенедикт Долль, Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Филипп Наврат, Йоханнес Кюн.

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