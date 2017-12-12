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Россиянка Подчуфарова взяла паузу в выступлениях и пропустит Олимпиаду

25-летняя биатлонистка возьмет паузу в текущем сезоне, чтобы заняться здоровьем

  • 12.12.2017 15:19
  • 307 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Ольга Подчуфарова
© Getty Images. Ольга Подчуфарова
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова взяла паузу в выступлениях в сезоне 2017/18. 
 
«По согласованию с тренерами я возьму паузу в текущем сезоне, чтобы заняться здоровьем. На фоне соревновательных нагрузок старые проблемы вернулись.
 
Была надежда, что ситуация выправилась, но гонки на этапах Кубка мира в Эстерсунде и моем любимом Хохфильцене, где тренеры дали мне шанс проявить себя, показали обратное.
 
Я прекрасно понимаю, что не показываю тот результат, на который потенциально способна. Не вижу смысла выступать в таких кондициях», — объяснила Подчуфарова.

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Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 12.12.2017 15:32
    +5
    Поняла что без допинга не могу
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    serge1234
    online
      serge1234, 12.12.2017 15:34
    +1
    Мельдоний будет принимать. Вспоминать, как было хорошо. Без него торчкам никак
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    DKTheBest
    online
    DKTheBest, 12.12.2017 15:46
    -1
    Просто всех без исключения хацапетов будут тщательно проверять до, в процессе и после ОИ.
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    Тенетов Артём
    online
      Тенетов Артём, 12.12.2017 16:03
    0
    дурак не поверит. Очевидно что допинг вывести не может. Эта российськая допингистка...
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