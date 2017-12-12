Россиянка Подчуфарова взяла паузу в выступлениях и пропустит Олимпиаду

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова взяла паузу в выступлениях в сезоне 2017/18.

«По согласованию с тренерами я возьму паузу в текущем сезоне, чтобы заняться здоровьем. На фоне соревновательных нагрузок старые проблемы вернулись.

Была надежда, что ситуация выправилась, но гонки на этапах Кубка мира в Эстерсунде и моем любимом Хохфильцене, где тренеры дали мне шанс проявить себя, показали обратное.

Я прекрасно понимаю, что не показываю тот результат, на который потенциально способна. Не вижу смысла выступать в таких кондициях», — объяснила Подчуфарова.