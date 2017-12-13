Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сборная Канады объявила о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени

Причиной послужил отказ IBU наказать сборную России за нарушения антидопинговых правил

  • 13.12.2017 14:40
  • 1130 просмотров
  • 8 комментария
Метки
NRK
© NRK

Сборная Канады по биатлону объявила о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени. Об этом канадцы сообщили в письме президенту международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу.

«Решение проводить в России соревнования было принято вопреки мнению МОК, который отстранил всех россиян от Пхенчхана-2018. Сейчас существуют очень большие сомнения в эффективности работы российских антидопинговых служб. Поэтому Канада отказывается отправлять в Россию своих спортсменов и персонал.

Призываем IBU приступить к действиям по этому поводу», – говорится в сообщении Федерации биатлона Канады.

Добавим, что этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта 2018 года.

Источник — NRK

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    karaim2011
    online
    karaim2011, 13.12.2017 14:56
    +12
    Вангую: будет цепная реакция. В итоге - в Тюмени будуть катать только кацы и "друзья", либо перенесут таки этот этап в другое место))
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 13.12.2017 14:57
    +12
    Пора уже нормальным биатлонистам поднимать вопрос о пинке под копчик со своей должности х-ловской шавке Бессебергу.
    Ссылка
    Andrey Voinov
    online
      Andrey Voinov, 13.12.2017 14:59
    +10
    До марта станет понятно, что этап в Тюмени не имеет смысла.
    Ссылка
    Cтapый Xaнтep
    online
      Cтapый Xaнтep, 13.12.2017 15:04
    +10
    То був тільки початок...
    Ссылка
    Тенетов Артём
    online
      Тенетов Артём, 13.12.2017 15:18
    +8
    У кого-то хоть есть самоуважение.
    Ссылка
    uyrets85
    online
      uyrets85, 13.12.2017 15:23
    -13
    Их отсутствие никто и не заметит
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 13.12.2017 15:23
    +7
    Интересно услышать реакцию Брынзака? Поедут в Тюмень наши биатлонисты или нет?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 13.12.2017 16:06
    0
    а наші поїдуть. Бринзак минулого чи позаминулого року розпинався про те, які чудові етапи в росії, які там класні призові, організація і т.п. Та і сумніваюсь я що ще хтось відмовиться туди їхати. гроші не пахнуть
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.