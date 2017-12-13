Сборная Канады объявила о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени

Сборная Канады по биатлону объявила о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени. Об этом канадцы сообщили в письме президенту международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу.
«Решение проводить в России соревнования было принято вопреки мнению МОК, который отстранил всех россиян от Пхенчхана-2018. Сейчас существуют очень большие сомнения в эффективности работы российских антидопинговых служб. Поэтому Канада отказывается отправлять в Россию своих спортсменов и персонал.
Призываем IBU приступить к действиям по этому поводу», – говорится в сообщении Федерации биатлона Канады.
Добавим, что этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта 2018 года.
Источник — NRK
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