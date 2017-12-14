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Третий этап Кубка мира по биатлону. Анси. Превью

Sport.ua представляет заключительный этап в 2017-м году

  • 14.12.2017 10:41
  • 1144 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Победа Вали Семеренко в 2013-м
© Getty Images. Победа Вали Семеренко в 2013-м

Уже сегодня во французских Альпах стартует третий этап Кубка мира по биатлону.

Sport.ua представляет превью заключительного этапа 2017 года.

Анси – городок на 50 тысяч жителей на юго-востоке Франции. Рядом находятся Лион и швейцарская Женева. Последний раз Анси принимал этап Кубка мира в сезоне 2013/2014.

У украинских болельщиков о французских гонках должны быть хорошие воспоминания, так как женская эстафетная команда завоевала «серебро», а Валентина Семеренко к «бронзе» в спринте прибавила «золото» гонки преследования.

Интересно, что «золотой» дубль тогда сделал Йоханнес Бе, который очень неплох и в этом сезоне.

Календарь

На этом этапе мы впервые в сезоне увидим гонки с массовым стартом, которые пройдут в один день, 17 декабря. Перед этим мы увидим «классику» - спринты и гонки преследования.

14.12. 15:15. Спринт. Женщины
15.12. 15:15. Спринт. Мужчины
16.12. 12:45. Гонка преследования. Женщины
16.11. 15:45. Гонка преследования. Мужчины
17.12. 12:45. Масс-старт. Женщины
17.12. 15:45. Масс-старт. Мужчины

Сборная Украины

Тренерский штаб нашей сборной заранее огласил состав, который отправится в Анси. Женская команда выступит сильнейшим составом, а вот мужчины поедут резервистами, так как основной состав команды проведет дополнительный сбор в австрийском Обертиллахе.

Состав сборной Украины:

Женщины:
Юлия Джима, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец

Мужчины:
Руслан Ткаленко, Александр Жирный, Артем Тищенко, Андрей Доценко, Максим Ивко

По рейтингу только первые три украинки проходят в гонку с массовым стартом, остальным нужно подтягиваться. У мужчин же для попадания в масс-старт, нужны финиши в десятке сильнейших, что на грани фантастики в нынешних условиях.

Весь мир

Помимо основного состава сборной Украины этап в Анси пропустят такие звезды как Дарья Домрачева, Уле-Айнар Бьорндален, Эмиль Свендсен и Сюнневе Сулемдаль.

Sport.ua проведет текстовые трансляции всех гонок этапа. Болеем вместе! Трансляции всех гонок будут доступны на телеканале UA:Перший.

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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Комментарии
    Ruslan0927
    online
      Ruslan0927, 14.12.2017 10:45
    +4
    Мені подобається таке фото в анонсі, виглядає оптимістично
    Ссылка
    Leon Leon
    online
      Leon Leon, 14.12.2017 11:27
    +1
    Александр Жирный - верим!!! Ну а так Я понял для чего его он мужской команде находится,Чтобы другие не комплексовали.
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