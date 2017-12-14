Третий этап Кубка мира по биатлону. Анси. Превью

Уже сегодня во французских Альпах стартует третий этап Кубка мира по биатлону.

Sport.ua представляет превью заключительного этапа 2017 года.

Анси – городок на 50 тысяч жителей на юго-востоке Франции. Рядом находятся Лион и швейцарская Женева. Последний раз Анси принимал этап Кубка мира в сезоне 2013/2014.

У украинских болельщиков о французских гонках должны быть хорошие воспоминания, так как женская эстафетная команда завоевала «серебро», а Валентина Семеренко к «бронзе» в спринте прибавила «золото» гонки преследования.

Интересно, что «золотой» дубль тогда сделал Йоханнес Бе, который очень неплох и в этом сезоне.

Календарь

На этом этапе мы впервые в сезоне увидим гонки с массовым стартом, которые пройдут в один день, 17 декабря. Перед этим мы увидим «классику» - спринты и гонки преследования.

14.12. 15:15. Спринт. Женщины

15.12. 15:15. Спринт. Мужчины

16.12. 12:45. Гонка преследования. Женщины

16.11. 15:45. Гонка преследования. Мужчины

17.12. 12:45. Масс-старт. Женщины

17.12. 15:45. Масс-старт. Мужчины

Сборная Украины

Тренерский штаб нашей сборной заранее огласил состав, который отправится в Анси. Женская команда выступит сильнейшим составом, а вот мужчины поедут резервистами, так как основной состав команды проведет дополнительный сбор в австрийском Обертиллахе.

Состав сборной Украины:

Женщины:

Юлия Джима, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец

Мужчины:

Руслан Ткаленко, Александр Жирный, Артем Тищенко, Андрей Доценко, Максим Ивко

По рейтингу только первые три украинки проходят в гонку с массовым стартом, остальным нужно подтягиваться. У мужчин же для попадания в масс-старт, нужны финиши в десятке сильнейших, что на грани фантастики в нынешних условиях.

Весь мир

Помимо основного состава сборной Украины этап в Анси пропустят такие звезды как Дарья Домрачева, Уле-Айнар Бьорндален, Эмиль Свендсен и Сюнневе Сулемдаль.

Sport.ua проведет текстовые трансляции всех гонок этапа. Болеем вместе! Трансляции всех гонок будут доступны на телеканале UA:Перший.