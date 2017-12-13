Анси-2017. Стартовый лист женского спринта

Завтра, 14 декабря биатлонный сезон продолджится новыми стартами! Третий этап Кубка мира принимает французский Анси. Завтра там пройдет женская спринтерская гонка.
Напоминаем, что лидеры мужской сборной Украины пропускают французский этап. Также в Ле-Гран-Борнане не будут выступать Дарья Домрачева, Уле-Айнар Бьорндален, Эмиль Свендсен и Сюннёве Сулемдал.
Спринт. Женщины (15:15)
7. Ирина Варвинец
18. Юлия Джима
22. Валя Семеренко
24. Елена Пидгрушная
58. Вита Семеренко
61. Анастасия Меркушина.
Источник — Федерация биатлона Украины
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