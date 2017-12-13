Кубок IBU: стартовые составы индивидуальных гонок в Обертиллахе

В австрийском Обертиллахе стартует третий этап Кубка IBU. Завтра, 14 декабря, там пройдут индивидуальные гонки.
Индивидуальная. Мужчины (11:00)
13. Владимир Семаков
16. Антон Мигда
47. Тарас Лесюк
86. Виталий Труш
108. Сергей Семенов
Индивидуальная. Женщины (14:30)
27. Яна Бондарь
30. Надежда Белкина
44. Ольга Абрамова
52. Юлия Журавок
75. Мария Панфилова
98. Мария Кручова.
Источник — Федерация биатлона Украины
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