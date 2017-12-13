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Кубок IBU: стартовые составы индивидуальных гонок в Обертиллахе

Владимир Семаков и Сергей Семенов примут участие в гонке на 20км в рамках третьего этапа Кубка IBU

  • 13.12.2017 19:40
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Getty Images. Сергей Семенов
© Getty Images. Сергей Семенов
В австрийском Обертиллахе стартует третий этап Кубка IBU. Завтра, 14 декабря, там пройдут индивидуальные гонки.
 
Индивидуальная. Мужчины (11:00)
13.  Владимир Семаков
16.  Антон Мигда
47.  Тарас Лесюк
86.  Виталий Труш
108.  Сергей Семенов
 
Индивидуальная. Женщины (14:30)
27.  Яна Бондарь
30.  Надежда Белкина
44.  Ольга Абрамова
52.  Юлия Журавок
75.  Мария Панфилова
98.  Мария Кручова.

Источник — Федерация биатлона Украины

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