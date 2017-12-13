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Макаряйнен и Лаукканен попались дефектные контейнеры для допинг-тестов

На этапе КМ в Хохфильцене крышки пробирок финок не закрывались как следует и их можно было открыть

  • 13.12.2017 20:41
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biathlonworld.com. Кайса Макаряйнен
© biathlonworld.com. Кайса Макаряйнен
Финским биатлонистам на этапе Кубка мира в Хохфильцене во время прохождения допинг-тестирования попались дефектные пробирки. Проблема с контейнерами заключалась в том, что крышки не закрывались как следует и их можно было открыть.
 
«После того, как была проведена процедура сдачи допинг-теста, мы заметили, что крышка контейнера не закрывается до характерного щелчка. Спортсмен несет ответственность за то, чтобы пробирка с допинг-пробой были плотно закрыта, чтобы ее нельзя было открыть. Наши спортсмены быстро поняли, что что-то не так. 
 
Мы протестировали несколько пробирок из этой партии. Ни одна из них не работала так, как должна была. Тогда мы проверили пробирки из другой партии, и все они оказались пригодными для использования. Это урок для спортсменов на будущее — нужно тщательно следить за каждой стадией прохождения допинг-теста», – рассказала врач и сотрудник Национального олимпийского комитета Финляндии Маарит Валтонен.

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