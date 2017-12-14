Брынзак – о бойкоте этапа в Тюмени: «Как все будут, так и мы будем»

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о возможном бойкоте этапа Кубка мира, который пройдет в Тюмени.
«Как все будут, так и мы будем. Это Кубок мира – официальные соревнования, где есть зачет, есть очки, которые нужны каждой команде, чтобы иметь квоту на следующий год. Делать из этого какую-то политику не хотелось бы», – сказал Брынзак.
Добавим, что этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта 2018 года. Ранее сообщалось, что сборная Канады будет бойкотировать этап в Тюмени.
Источник — UA:ПЕРШИЙ
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І я більш ніж впевнений, що очки (а в Tюмені будуть 2 гонки,які підуть в Кубок Націй) не зроблять погоду, бо наша команда здатна гарантувати собі квоту і до останнього етапу. Ну хіба хтось буде боротись за Хр.Глобус, тоді нехай їде.
А своя голова / мнение есть?
А волейболисты, гандболисты, хоккеисты, ватерполисты просто красавцы - отказываются куда-либо из неньки ехать. Вот достойный пример для подражания.
Странные у нас спортсмены и тренеры... Идет война с расеей, а Брынзак поет песню о какой-то политике в спорте. Мерзко слушать этого тренера, явно не партиота Украины. Для него - прежде всего деньги на спорте, которые он может потерять не выступая в стане врагов наших.Не удивлюсь, если окажется, что у него в спальне дома весит портрет карлика-педофила ( на всякий случай, а вдруг...)
Все правильно Володимир гутаришь. И вообще, пример надо брать с наших мужественных футболистов, которые отказались от поездки на ЧМ2018.А волейболисты, гандболисты, хоккеисты, ватерполисты просто красавцы - отказываются куда-либо из неньки ехать. Вот достойный пример для подражания.
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