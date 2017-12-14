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Брынзак – о бойкоте этапа в Тюмени: «Как все будут, так и мы будем»

Президент Федерации биатлона считает, что решение не должно быть политическим

  • 14.12.2017 12:22
  • 642 просмотров
  • 7 комментария
Метки
Sport.ua. Владимир Брынзак
© Sport.ua. Владимир Брынзак

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о возможном бойкоте этапа Кубка мира, который пройдет в Тюмени.

«Как все будут, так и мы будем. Это Кубок мира – официальные соревнования, где есть зачет, есть очки, которые нужны каждой команде, чтобы иметь квоту на следующий год. Делать из этого какую-то политику не хотелось бы», – сказал Брынзак.

Добавим, что этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта 2018 года. Ранее сообщалось, что сборная Канады будет бойкотировать этап в Тюмени.

Источник — UA:ПЕРШИЙ

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Комментарии
    zarhsinskiy
      zarhsinskiy, 14.12.2017 12:31
    +8
    не правильна.стадна позиція Бринзака. наша федерція,наші тренери та спортсмени першими мали би бойкотувати етап в парашії
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 14.12.2017 12:47
    +7
    Ми мали бути першими хто це зробить,ну ладно після Канади,а чекати поки це зроблять інші, точно не потрібно.
    І я більш ніж впевнений, що очки (а в Tюмені будуть 2 гонки,які підуть в Кубок Націй) не зроблять погоду, бо наша команда здатна гарантувати собі квоту і до останнього етапу. Ну хіба хтось буде боротись за Хр.Глобус, тоді нехай їде.
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    uasportiv
      uasportiv, 14.12.2017 12:52
    +4
    Как все?
    А своя голова / мнение есть?
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    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 14.12.2017 12:56
    +4
    Странные у нас спортсмены и тренеры... Идет война с расеей, а Брынзак поет песню о какой-то политике в спорте. Мерзко слушать этого тренера, явно не партиота Украины. Для него - прежде всего деньги на спорте, которые он может потерять не выступая в стане врагов наших.Не удивлюсь, если окажется, что у него в спальне дома весит портрет карлика-педофила ( на всякий случай, а вдруг...)
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    Mega_Start
    Mega_Start, 14.12.2017 13:11
    -2
    Владимир Копяк, 14.12.2017 12:56
    Странные у нас спортсмены и тренеры... Идет война с расеей, а Брынзак поет песню о какой-то политике в спорте. Мерзко слушать этого тренера, явно не партиота Украины. Для него - прежде всего деньги на спорте, которые он может потерять не выступая в стане врагов наших.Не удивлюсь, если окажется, что у него в спальне дома весит портрет карлика-педофила ( на всякий случай, а вдруг...)
    Все правильно Володимир гутаришь. И вообще, пример надо брать с наших мужественных футболистов, которые отказались от поездки на ЧМ2018.
    А волейболисты, гандболисты, хоккеисты, ватерполисты просто красавцы - отказываются куда-либо из неньки ехать. Вот достойный пример для подражания.
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    Moroka
    online
      Moroka, 14.12.2017 13:15
    +4
    Если первыми не отважились то самое время поддержать Канаду. А там и остальные присоединятся.
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    Moroka
    online
      Moroka, 14.12.2017 13:21
    +1
    Mega_Start, 14.12.2017 13:11
    Владимир Копяк, 14.12.2017 12:56
    Странные у нас спортсмены и тренеры... Идет война с расеей, а Брынзак поет песню о какой-то политике в спорте. Мерзко слушать этого тренера, явно не партиота Украины. Для него - прежде всего деньги на спорте, которые он может потерять не выступая в стане врагов наших.Не удивлюсь, если окажется, что у него в спальне дома весит портрет карлика-педофила ( на всякий случай, а вдруг...)

    Все правильно Володимир гутаришь. И вообще, пример надо брать с наших мужественных футболистов, которые отказались от поездки на ЧМ2018.А волейболисты, гандболисты, хоккеисты, ватерполисты просто красавцы - отказываются куда-либо из неньки ехать. Вот достойный пример для подражания.
    У вас там что все на допинге? Когда официально подтвердят про волейболистов, гандболистов, хоккеистов, ватерполистов, тогда уверен что наши тоже откажутся от соревнований где участвуют самые "грязные" спортсмены.
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