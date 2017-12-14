Анси-2017. Женская спринтерская гонка

Сегодня биатлонный сезон продолжится новыми стартами! Третий этап Кубка мира принимает Анси. Далее в программе - женский спринт. Начало гонки – в 15:15. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Украину будут представлять следующие спортсмены:
Спринт. Женщины (15:15)
7. Ирина Варвинец
18. Юлия Джима
22. Валя Семеренко
24. Елена Пидгрушная
58. Вита Семеренко
61. Анастасия Меркушина
Источник — Sport.ua
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