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Анси-2017. Женская спринтерская гонка

Текстовая трансляция женского спринта на этапе Кубка мира во Франции

  • 14.12.2017 12:32
  • 188 просмотров
  • 2 комментария
Метки
telegraf.com.ua
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Сегодня биатлонный сезон продолжится новыми стартами! Третий этап Кубка мира принимает Анси. Далее в программе - женский спринт. Начало гонки – в 15:15. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
 
Украину будут представлять следующие спортсмены: 
 
Спринт. Женщины (15:15)
7.  Ирина Варвинец
18.  Юлия Джима
22.  Валя Семеренко
24.  Елена Пидгрушная
58.  Вита Семеренко
61.  Анастасия Меркушина

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Leon Leon
    online
      Leon Leon, 14.12.2017 12:50
    -1
    в женскую сборную надо Жирного перевести,может там толк будет,хотя не факт...
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    Leon Leon
    online
      Leon Leon, 14.12.2017 12:51
    +1
    Девочкам "Ни пуха ни пера"!!!
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