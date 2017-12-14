Обертиллах-2017. Семаков занял третье место в индивидуальной гонке

В австрийском Обертиллахе завершилась мужская индивидуальная гонка в рамках третьего этапа Кубка IBU. Сергей Семенов на старт не вышел.
Индивидуальная гонка. Мужчины
1. Ветле-Сьястад Кристиансен (0+0+0+0) 48:39,0
2. Михаэль Реш (0+0+0+1) +1:07,1
3. Владимир Семаков (0+0+0+0) +1:33,5
...
21. Тарас Лесюк (0+1+0+0) +3:35,6
28. Виталий Труш (0+0+1+1) +4:18,4
59. Антон Мигда (0+1+1+1) +6:42,1
Источник — Федерация биатлона Украины
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