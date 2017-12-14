Вита Семеренко завоевала бронзовую медаль в спринте в Анси!

Вита Семеренко добывает «бронзу» в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Анси!

Начав гонку с поздним стартовым номером украинка сумела показать идеальную стрельбу и довольно неплохой ход, что позволило подняться на пьедестал почета. До последнего момента Вита держалась на второй позиции, но Лаура Дальмайер, стартовавшая 86-й, подвинула Семеренко.

Сестра Виты Валентина стала седьмой в итоговом протоколе! Также чистая стрельба, но скорость была несколько хуже.

Юлия Джима с двумя промахами стала 27-й, а вот Меркушиной, Пидгрушной и Варвинец добыть очки в этой гонке не удалось, все они финишировали за пределами топ-40.

Спринт. Женщины

1. Анастасия Кузьмина (0+0) 20:59,6

2. Лаура Далмайер (0+0) +33,9

3. Вита Семеренко (0+0) +41,4

...

7. Валя Семеренко (0+0) +1:06,8

27. Юлия Джима (1+1) +1:57,7

45. Анастасия Меркушина (1+0) +2:16,2

49. Елена Пидгрушная (2+1) +2:20,3

61. Ирина Варвинец (0+1) +2:40,6.