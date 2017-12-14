Вита Семеренко завоевала бронзовую медаль в спринте в Анси!

Вита Семеренко добывает «бронзу» в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Анси!
Начав гонку с поздним стартовым номером украинка сумела показать идеальную стрельбу и довольно неплохой ход, что позволило подняться на пьедестал почета. До последнего момента Вита держалась на второй позиции, но Лаура Дальмайер, стартовавшая 86-й, подвинула Семеренко.
Сестра Виты Валентина стала седьмой в итоговом протоколе! Также чистая стрельба, но скорость была несколько хуже.
Юлия Джима с двумя промахами стала 27-й, а вот Меркушиной, Пидгрушной и Варвинец добыть очки в этой гонке не удалось, все они финишировали за пределами топ-40.
Автор — Влад Дудка, Sport.ua
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