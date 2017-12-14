Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Вита Семеренко завоевала бронзовую медаль в спринте в Анси!

Валентина Семеренко финишировала в десятке, Джима стала 27-й

  • 14.12.2017 16:22
  • 726 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

Вита Семеренко добывает «бронзу» в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Анси!

Начав гонку с поздним стартовым номером украинка сумела показать идеальную стрельбу и довольно неплохой ход, что позволило подняться на пьедестал почета. До последнего момента Вита держалась на второй позиции, но Лаура Дальмайер, стартовавшая 86-й, подвинула Семеренко.

Сестра Виты Валентина стала седьмой в итоговом протоколе! Также чистая стрельба, но скорость была несколько хуже.

Юлия Джима с двумя промахами стала 27-й, а вот Меркушиной, Пидгрушной и Варвинец добыть очки в этой гонке не удалось, все они финишировали за пределами топ-40.

Спринт. Женщины
1.  Анастасия Кузьмина (0+0)  20:59,6
2.  Лаура Далмайер (0+0)  +33,9
3.  Вита Семеренко (0+0)  +41,4
...
7.  Валя Семеренко (0+0)  +1:06,8
27.  Юлия Джима (1+1)  +1:57,7
45.  Анастасия Меркушина (1+0)  +2:16,2
49.  Елена Пидгрушная (2+1)  +2:20,3
61.  Ирина Варвинец (0+1)  +2:40,6.

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.