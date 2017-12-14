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Обертиллах-2017. Полька Моника Хойниш выиграла женскую индивидуалку

Лучшей из украинок стала Юлия Журавок – 8 место

  • 14.12.2017 16:29
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biathlon.com.ua. Моника Хойниш
© biathlon.com.ua. Моника Хойниш
В австрийском Обертиллахе завершилась женская индивидуальная гонка в рамках третьего этапа Кубка IBU. Предлагаем вам ознакомиться с результатами.
 
Индивидуальная гонка. Женщины
1.  Моника Хойниш (0+0+0+0)  43:04,5
2.  Каролин Хорхлер (1+0+0+0)  +1:14,2
3.  Элиза Гаспарин (0+0+0+1)  +1:38,0
...
8.  Юлия Журавок (1+0+0+1)  +2:32,2
20.  Ольга Абрамова (0+1+0+2)  +4:22,2
27.  Мария Панфилова (0+1+1+1)  +5:30,2
32.  Яна Бондарь (0+2+1+3)  +6:03,1
39.  Мария Кручова (0+0+1+1)  +6:35,8.

Источник — Федерация биатлона Украины

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