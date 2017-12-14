Обертиллах-2017. Полька Моника Хойниш выиграла женскую индивидуалку

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300 действующих атлетов из России подозреваются в употреблении допинга 16:33 — fhgr2017 Репоеды говоришь? Эххх )) лучше быть репоедом и иметь стройную фигуры, чем быть таким обрюзшим пу...

Зинченко дебютировал за Ман Сити в АПЛ 16:30 — Да ничего у него в АПЛ не получится. Ему куда нибудь в Чехию или к Зозуле.Там он может кому-то чт...

Клюнул жареный петух? 16:29 — Володимир Омельченко Будь яку ситуацію можна налаштувати на свій лад. І зробити з невинного винним.І шоб ти не сумніва... 16:26 — Володимир Омельченко Текст не читав. У юріча своя збочена фантазія яку мені не збагнути.Так от, як варіант. На мою дум...