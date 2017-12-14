Обертиллах-2017. Полька Моника Хойниш выиграла женскую индивидуалку

В австрийском Обертиллахе завершилась женская индивидуальная гонка в рамках третьего этапа Кубка IBU. Предлагаем вам ознакомиться с результатами.
Индивидуальная гонка. Женщины
1. Моника Хойниш (0+0+0+0) 43:04,5
2. Каролин Хорхлер (1+0+0+0) +1:14,2
3. Элиза Гаспарин (0+0+0+1) +1:38,0
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8. Юлия Журавок (1+0+0+1) +2:32,2
20. Ольга Абрамова (0+1+0+2) +4:22,2
27. Мария Панфилова (0+1+1+1) +5:30,2
32. Яна Бондарь (0+2+1+3) +6:03,1
39. Мария Кручова (0+0+1+1) +6:35,8.
Источник — Федерация биатлона Украины
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