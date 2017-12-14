ВИДЕО ДНЯ. Бронза Виты Семеренко в спринтерской гонке в Анси

31-летняя украинская биатлонистка Вита Семеренко заняла третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.
Источник — Sport.ua
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31-летняя украинская биатлонистка Вита Семеренко заняла третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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