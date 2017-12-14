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ВИДЕО ДНЯ. Бронза Виты Семеренко в спринтерской гонке в Анси

Предлагаем вашему вниманию хайлайт первой гонки третьего этапа Кубка мира

  • 14.12.2017 16:45
  • 1316 просмотров
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Getty Images. Вита Семеренко
© Getty Images. Вита Семеренко

31-летняя украинская биатлонистка Вита Семеренко заняла третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.

Источник — Sport.ua

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