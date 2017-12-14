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Вита СЕМЕРЕНКО: «От персьюта просто хочу получить удовольствие»

Украинская биатлонистка поделилась впечатлениями от «бронзы» в первой гонке третьего этапа КМ

  • 14.12.2017 19:21
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Getty Images. Вита Семеренко
© Getty Images. Вита Семеренко
Украинская биатлонистка Вита Семеренко прокомментировала свое третье место в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.
 
«Никаких секретов-то и нет! Просто я очень благодарна своему тренеру Григорию Ивановичу Шамраю за то, что он поверил в меня и я поверила в него. Никогда не забуду свою первую тренировку после рождения ребенка. Он просто сказал: «Если мы не попробуем, то и не узнаем!». Муж тоже каждый день повторял: «Давай, давай вернемся».
 
Если бы не это, возвращение в биатлон было-бы сомнительным. Я понимала, что сейчас очень высокая конкуренция, да и три года – это слишком большой пропуск для меня. 
 
Большое спасибо сервисной бригаде! Скольжение лыж было отличным – сегодня это пятдесят процентов моего успеха! От гонки преследования просто хочу получить удовольствие!», – сказала Вита Семеренко.

Источник — Федерация биатлона Украины

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