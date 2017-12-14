Вита СЕМЕРЕНКО: «От персьюта просто хочу получить удовольствие»

Украинская биатлонистка Вита Семеренко прокомментировала свое третье место в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.

«Никаких секретов-то и нет! Просто я очень благодарна своему тренеру Григорию Ивановичу Шамраю за то, что он поверил в меня и я поверила в него. Никогда не забуду свою первую тренировку после рождения ребенка. Он просто сказал: «Если мы не попробуем, то и не узнаем!». Муж тоже каждый день повторял: «Давай, давай вернемся».

Если бы не это, возвращение в биатлон было-бы сомнительным. Я понимала, что сейчас очень высокая конкуренция, да и три года – это слишком большой пропуск для меня.

Большое спасибо сервисной бригаде! Скольжение лыж было отличным – сегодня это пятдесят процентов моего успеха! От гонки преследования просто хочу получить удовольствие!», – сказала Вита Семеренко.