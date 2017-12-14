Анастасия КУЗЬМИНА: «Главной целью было отстреляться в ноль»

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина прокомментировала свою победу в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.

«Знаете, всегда хорошо быть победителем. Особенно когда в гонке складывается все - от начала до конца. Главной целью на сегодня было отстреляться в ноль - я справилась.

Не могу сказать, что погодные условия и состояние снега на трассе были для меня комфортными, но нашы сервисмены справилась на все сто процентов - лыжи катили просто замечательно. Думаю, именно это привело меня сегодня на пьедестал. Я очень рада!», – сказала Кузьмина.