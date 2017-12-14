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Анси-2017. Стартовый лист мужского спринта

Лидеры сборной Украины пропустят гонку

  • 14.12.2017 21:15
  • 447 просмотров
  • 1 комментария
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Ski-Nordique
© Ski-Nordique
Завтра, 15 декабря, в французском Франция Анси пройдет мужская спринтерская гонка в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону. Напоминаем, что лидеры мужской сборной Украины пропускают французский этап.
 
Франция Анси. Кубок мира
Спринт. Мужчины (начало - в 15:15)
Украина:
32.  Руслан Ткаленко
62.  Артем Тищенко
79.  Александр Жирный
86.  Максим Ивко
91.  Андрей Доценко
 
Полный стартовый лист здесь.

Источник — Федерация биатлона Украины

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Комментарии
    Leon Leon
      Leon Leon, 14.12.2017 21:54
    0
    Вы знаете не удивлюсь что и в таком составе Александр Жирный будет худшим из наших....
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