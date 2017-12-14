Анси-2017. Стартовый лист мужского спринта

Завтра, 15 декабря, в французском Франция Анси пройдет мужская спринтерская гонка в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону. Напоминаем, что лидеры мужской сборной Украины пропускают французский этап.
Франция Анси. Кубок мира
Спринт. Мужчины (начало - в 15:15)
Украина:
Украина:
32. Руслан Ткаленко
62. Артем Тищенко
79. Александр Жирный
86. Максим Ивко
91. Андрей Доценко
Полный стартовый лист здесь.
Источник — Федерация биатлона Украины
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