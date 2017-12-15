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Стартовые листы индивидуальных гонок на юниорском Кубке мира

В Италии пройдет второй этап Юниорского Кубка мира

  • 15.12.2017 08:16
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В итальянском Риднау пройдут две индивидуальные гонки в рамках второго этапа Юниорского Кубка мира по биатлону.
 
Риднау. Юниорский Кубок
Индивидуальная. Юниоры (11:00)
31.  Владислав Кошовец
42.  Сергей Телень
60.  Богдан Цымбал
100.  Александр Пономаренко
116.  Юрий Сытник
 
Индивидуальная. Юниорки (14:30)
14.  Анна Кривонос
25.  Валерия Дмитренко
57.  Марьяна Брыкайло
65.  Анна Коваленко
87.  Анна Сытник

Источник — Федерация биатлона Украины

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