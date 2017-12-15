Стартовые листы индивидуальных гонок на юниорском Кубке мира

Вряд ли это была футболка ПСЖ, я думаю, что это футболка Барсы, которую Емери мог взять вовремя ...

Я не сильно разбираюсь в боксе, и прочитав заголовок был уверен, что на втором будет Джошуа

а гарсия кого победил? Златичанина?

Я в ахуе. Ладно Ломаченко, тут все ясно 1-2 место без вариантов.Но:1)ГГГ выше Кроуфорда?2)Турман ...

Против ЛОМА нет приёма!

Приятно черт подери!