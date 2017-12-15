Стартовые листы индивидуальных гонок на юниорском Кубке мира

В итальянском Риднау пройдут две индивидуальные гонки в рамках второго этапа Юниорского Кубка мира по биатлону.
Риднау. Юниорский Кубок
Индивидуальная. Юниоры (11:00)
31. Владислав Кошовец
42. Сергей Телень
60. Богдан Цымбал
100. Александр Пономаренко
116. Юрий Сытник
Индивидуальная. Юниорки (14:30)
14. Анна Кривонос
25. Валерия Дмитренко
57. Марьяна Брыкайло
65. Анна Коваленко
87. Анна Сытник
Источник — Федерация биатлона Украины
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