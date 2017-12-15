Анси. Мужской спринт. LIVE

Сегодня в Анси состоится мужская спринтерская гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки. Начало в 15:15.
Стартовые позиции украинцев:
32. Руслан Ткаленко
62. Артем Тищенко
79. Александр Жирный
86. Максим Ивко
91. Андрей Доценко
Источник — Sport.ua
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