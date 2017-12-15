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Анси. Мужской спринт. LIVE

Текстовая трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира во Франции

  • 15.12.2017 12:20
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facebook.com/Biathlon.Annecy.LeGrandBornand
© facebook.com/Biathlon.Annecy.LeGrandBornand
Сегодня в Анси состоится мужская спринтерская гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону.
 
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки. Начало в 15:15.
 
Стартовые позиции украинцев:
32.  Руслан Ткаленко
62.  Артем Тищенко
79.  Александр Жирный
86.  Максим Ивко
91.  Андрей Доценко

Источник — Sport.ua

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