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Риднау. Кошовец занял 9 место в юниорской гонке

Заезд выиграл россиянин Василий Томшин

  • 15.12.2017 14:44
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ФБУ. Владислав Кошовец
© ФБУ. Владислав Кошовец

В итальянском Риднау завершилась индивидуальная гонка у юниоров в рамках второго этапа Юниорского Кубка мира. Предлагаем вам ознакомиться с результатами.

Индивидуальная гонка. Юниоры

1. Василий Томшин (0+2+0+0)  45:10,0
2. Алекс Чисар (0+1+0+0)  +15,8
3. Данила Ритмюллер (0+1+0+1)  +1:10,1
...
9. Владислав Кошовец (2+0+0+0)  +2:30,4
21. Богдан Цымбал (0+2+1+2)  +3:49,1
30. Сергей Телень (1+0+1+2)  +4:44,6
50. Александр Пономаренко (1+1+2+0)  +6:54,1
62. Юрий Сытник (2+2+1+2)  +8,51,1

Полные результаты гонки здесь.

Источник — Федерация биатлона Украины

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