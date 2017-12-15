Риднау. Кошовец занял 9 место в юниорской гонке

В итальянском Риднау завершилась индивидуальная гонка у юниоров в рамках второго этапа Юниорского Кубка мира. Предлагаем вам ознакомиться с результатами.
Индивидуальная гонка. Юниоры
1. Василий Томшин (0+2+0+0) 45:10,0
2. Алекс Чисар (0+1+0+0) +15,8
3. Данила Ритмюллер (0+1+0+1) +1:10,1
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9. Владислав Кошовец (2+0+0+0) +2:30,4
21. Богдан Цымбал (0+2+1+2) +3:49,1
30. Сергей Телень (1+0+1+2) +4:44,6
50. Александр Пономаренко (1+1+2+0) +6:54,1
62. Юрий Сытник (2+2+1+2) +8,51,1
Полные результаты гонки здесь.
Источник — Федерация биатлона Украины
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