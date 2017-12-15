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Риднау. Брыкайло финишировала 20-й в индивидуальной гонке

Победу праздновала итальянка Ирене Лардшнайдер

  • 15.12.2017 16:31
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Метки
ФБУ. Марьяна Брыкайло
© ФБУ. Марьяна Брыкайло

В итальянском Риднау завершилась индивидуальная гонка у юниорок в рамках второго этапа Юниорского Кубка мира. Анна Коваленко на старт гонки не вышла.

Индивидуальная гонка. Юниорки

1.  Ирене Лардшнайдер (0+0+1+0)  43:45,7
2.  Марина Заутер (1+1+0+0)  +36,6
3.  Паула Боте (1+1+0+0)  +45,9
...
20.  Марьяна Брыкайло (0+1+0+0)  +3:37,8
22.  Анна Кривонос (1+0+1+2)  +4:25,5
36.  Валерия Дмитренко (1+0+3+0)  +6:02,4
44.  Анна Сытник (1+1+2+1)  +7:31,1

Источник — Федерация биатлона Украины

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