Риднау. Брыкайло финишировала 20-й в индивидуальной гонке

В итальянском Риднау завершилась индивидуальная гонка у юниорок в рамках второго этапа Юниорского Кубка мира. Анна Коваленко на старт гонки не вышла.
Индивидуальная гонка. Юниорки
1. Ирене Лардшнайдер (0+0+1+0) 43:45,7
2. Марина Заутер (1+1+0+0) +36,6
3. Паула Боте (1+1+0+0) +45,9
...
20. Марьяна Брыкайло (0+1+0+0) +3:37,8
22. Анна Кривонос (1+0+1+2) +4:25,5
36. Валерия Дмитренко (1+0+3+0) +6:02,4
44. Анна Сытник (1+1+2+1) +7:31,1
Источник — Федерация биатлона Украины
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