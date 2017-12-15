Анси-2017. Йоханнес Бё первый, Мартен Фуркард второй

После всех погодных перипетий, сопровождавших гонки Кубка мира на первых двух этапах, во французском Анси спортсмены попали в более приемлемые биатлонные кондиции, получив практически идеальные условия для стрельбы. Дискомфорт составляла лишь довольно теплая погода, делавшая более сложной работу сервисменов, но в сравнении с Остерсундом и Хохфильценом это был биатлонный рай ))

Первый триместр в мужской части Кубка мира целиком проходит под знаком противостояния Йоханнеса Бё и Мартена Фуркада. Пожалуй, впервые за годы тотального доминирования француза в общем зачете, он встречает столь упорное сопротивление. И если в общем зачете Кубка мира Мартен за счет стабильности удерживает лидерство, то по числу личных побед в сезоне после этой гонки счет уже 4-1 в пользу Йоханнеса!

И Фуркад, и Бё сегодня были идеально точны на рубежах, и при таких условиях конкурировать с этим дуэтом не может никто, но на дистанции норвежец был быстрее, опередив главного конкурента на финише на 21 секунду! Не помогли Фуркаду даже домашние условия французского этапа. Наверное, потому, что кроме альпийских склонов, других домашних "стен", способных помочь, на трассе в Анси не было.

Всем остальным участникам оставалось бороться только за бронзу. И в тот момент, когда казалось, что места на подиуме уже забронированы, пошла вторая волна норвежско-французской биатлонной битвы! Стартовавший в последних номерах скандинав Фредрик Гьесбакк закрыл все мишени и после стрельбы стоя выскочил всего в полусекунде позади облюбовавшего третью позицию немца Симона Шемппа! Но еще внушительней полуминутой позже показал себя француз Антонин Гигонна, который также с двумя нулями оказался еще на семь секунд быстрее!

И если молодой норвежец на последнем круге немного сдал позиции, финишировав седьмым, то Гигонна темп удержал! И после двух побед на прошлой неделе в Ленцерхайде на втором этапе Кубка IBU, сегодня он добился куда более высокого достижения в карьере – первого подиума Кубка мира! Любопытно, что до сих пор Антонин не попадал даже в топ-20 в гонках сильнейших. Обычно сдержанный к успехам кого-то, кроме себя, Фуркад, на этот раз дал волю эмоциям, пытаясь докричаться до Гигонна сразу после его финиша.

Для украинских болельщиков эта гонка проходила без завышенных ожиданий. Четыре представителя основы нашей команды сейчас проводят тренировочный сбор в Обертиллахе, и "закрывать" этап в Анси был призван ближайший резерв. При этом Артем Тищенко уже почти два года не появлялся на этапах Кубка мира, а для Андрея Доценко и Максима Ивко сегодня и вовсе был дебют в соревнованиях сильнейших биатлонистов.

Но даже с учетом этих факторов результаты спринта разочаровали. В то время, как лежку половина всех стартовавших спортсменов провели чисто, никто из наших ребят обойтись без штрафных кругов не сумел. На втором рубеже четверо из пятерки парней исправились, но сегодня достойный результат украинцев могла обеспечить только чистая стрельба. На финише лучший из ребят – Руслан Ткаленко, неожиданно для себя уже в первом сезоне в Кубке мира ощутивший на себе роль лидера нынешнего состава сборной. Руслан стал единственным, кто сумел пробиться в завтрашнюю гонку преследования, показав в спринте 60–е время. В любом случае, гонка показала парням направление для дальнейшей работы.

В общем зачете Кубка мира дистанция между двумя лидерами неуклонно сокращается, и сейчас между Мартеном Фуркадом и Йоханнесом Бё всего 20 очков. Третьим идет словенец Яков Фак, в сегодняшнем спринте показавший 13-е время. Украинские спортсмены ввиду пропуска этапа постепенно сдают позиции: Лучший в команде Дмитрий Пидручный идет 35-м.

Сегодняшние 206 очков в зачет Кубка наций стали наименее высоким показателем в отдельной личной гонке с сезона 2006/07 (любители статистики могут посмотреть результаты спринта в Поклюке). Тем не менее, команда не потеряла место в топ-10, и от идущей впереди Словении отстает на один балл.

Завтра в Анси пройдут гонки преследования.