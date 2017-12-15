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Йоханнес БЁ: «Пока что не думаю о борьбе за БХГ»

Норвежский биатлонист прокомментировал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Анси

  • 15.12.2017 19:25
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Getty Images. Йоханнес Бё
© Getty Images. Йоханнес Бё
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё оценил свое выступление в спринте на третьем этапе Кубка мира-2017/18 в Анси.
 
«Профиль этой трассы очень отличается от других на Кубке мира, но мне здесь нравится. Хорошее начало этапа, с нетерпением жду следующих гонок. Думаю, завтра на первом же огневом я промажу дважды, а Мартен сделает один промах. Так мы сможем провести вместе больше времени, как на прошлой неделе (смеется).
 
Да, пока что желтый биб лидера у меня, но до окончания сезона еще много времени, все может измениться. Пока что не думаю о борьбе за Большой Хрустальный глобус», – сказал Бё.

Источник — Федерация биатлона Украины

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