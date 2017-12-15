Йоханнес БЁ: «Пока что не думаю о борьбе за БХГ»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё оценил свое выступление в спринте на третьем этапе Кубка мира-2017/18 в Анси.

«Профиль этой трассы очень отличается от других на Кубке мира, но мне здесь нравится. Хорошее начало этапа, с нетерпением жду следующих гонок. Думаю, завтра на первом же огневом я промажу дважды, а Мартен сделает один промах. Так мы сможем провести вместе больше времени, как на прошлой неделе (смеется).

Да, пока что желтый биб лидера у меня, но до окончания сезона еще много времени, все может измениться. Пока что не думаю о борьбе за Большой Хрустальный глобус», – сказал Бё.