Мартен ФУРКАД: «Надеюсь, что Гигонна не станет слишком сильным»

Французский биатлонист Мартен Фуркад оценил свое выступление в спринте на третьем этапе Кубка мира-2017/18 в Анси.

«Я доволен своими результатами в этом сезоне. Четыре дня назад я был третим, сегодня стал вторым. Большие ожидания от домашнего этапа, я чувствовал давление на себя перед стартом, но не смотря на это, рад второму месту. В Хохфильцене мне было тяжело соревноваться с Йоханнесом, но если я буду продолжать в том же духе, в конце концов победа будет за мной.

На лежке было тяжело сосредоточиться, я чуть не промахнулся последним патроном, но на стойке я уже был сконцентрирован, поэтому все прошло хорошо. На стадионе отличная атмосфера, поддержка чувствовалась на каждом метре дистанции. Так что сегодня я хотел обогнать Йоханнеса больше, чем обычно.

Думаю, ребята, которых сдвинул с пьедестала Антонин, были действительно хороши (смеется). Знаю, что это талантливый спортсмен и достойный соперник, иногда он способен на невероятные вещи, что и доказал сегодня. У него отличная стрельба стоя и высокая скорость. Думаю, он на правильном пути. Надеюсь только, что он не станет слишком сильным, потому что, вы знаете, я и так еле справляюсь с Йоханнесом (смеется)!

Его попадание в тройку принесло много положительных эмоций всей команде. Хорошо, что он снова вернулся к нам после нескольких этапов, проведенных на Кубке IBU. Я рад разделять пьедестал с ним», – сказал Фуркад.