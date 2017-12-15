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Мартен ФУРКАД: «Надеюсь, что Гигонна не станет слишком сильным»

Французский биатлонист прокомментировал второе место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Анси

  • 15.12.2017 20:09
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Getty Images. Мартен Фуркад
© Getty Images. Мартен Фуркад
Французский биатлонист Мартен Фуркад оценил свое выступление в спринте на третьем этапе Кубка мира-2017/18 в Анси.
 
«Я доволен своими результатами в этом сезоне. Четыре дня назад я был третим, сегодня стал вторым. Большие ожидания от домашнего этапа, я чувствовал давление на себя перед стартом, но не смотря на это, рад второму месту. В Хохфильцене мне было тяжело соревноваться с Йоханнесом, но если я буду продолжать в том же духе, в конце концов победа будет за мной. 
 
На лежке было тяжело сосредоточиться, я чуть не промахнулся последним патроном, но на стойке я уже был сконцентрирован, поэтому все прошло хорошо. На стадионе отличная атмосфера, поддержка чувствовалась на каждом метре дистанции. Так что сегодня я хотел обогнать Йоханнеса больше, чем обычно.
 
Думаю, ребята, которых сдвинул с пьедестала Антонин, были действительно хороши (смеется). Знаю, что это талантливый спортсмен и достойный соперник, иногда он способен на невероятные вещи, что и доказал сегодня. У него отличная стрельба стоя и высокая скорость. Думаю, он на правильном пути. Надеюсь только, что он не станет слишком сильным, потому что, вы знаете, я и так еле справляюсь с Йоханнесом (смеется)!
 
Его попадание в тройку принесло много положительных эмоций всей команде. Хорошо, что он снова вернулся к нам после нескольких этапов, проведенных на Кубке IBU. Я рад разделять пьедестал с ним», – сказал Фуркад.

Источник — Федерация биатлона Украины

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