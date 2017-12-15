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Анси-2017. Стартовый лист гонок преследования

5 спортсменок представят Украину в женском персьюте, и только Руслан Ткаленко выступит в мужском

  • 15.12.2017 20:25
  • 500 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images
© Getty Images
Завтра, 16 декабря во французском Анси пройдут две гонки преследования в рамках третьего этапа Кубка мира. 
 
Преследование. Женщины (12:45)
3.  Вита Семеренко  +0,41
7.  Валя Семеренко  +1,07
27.  Юлия Джима  +1,57
45.  Анастасия Меркушина  +2,16
49.  Елена Пидгрушная  +2,20
 
Преследование. Мужчины (15:45)
60.  Руслан Ткаленко  +2,27.

Источник — Федерация биатлона Украины

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Комментарии
    stopor2016
    online
    stopor2016, 15.12.2017 20:50
    0
    К сожалению у мужчин - ни настоящего , ни будущего не видно ....
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