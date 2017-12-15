Анси-2017. Стартовый лист гонок преследования

Завтра, 16 декабря во французском Анси пройдут две гонки преследования в рамках третьего этапа Кубка мира.
Преследование. Женщины (12:45)
3. Вита Семеренко +0,41
7. Валя Семеренко +1,07
27. Юлия Джима +1,57
45. Анастасия Меркушина +2,16
49. Елена Пидгрушная +2,20
Преследование. Мужчины (15:45)
60. Руслан Ткаленко +2,27.
Источник — Федерация биатлона Украины
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