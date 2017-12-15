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Обертиллах-2017. Стартовый лист спринтов

Пять мужчин и шесть женщин представят Украину в спринтерских гонках на третьем этапе Кубка IBU

  • 15.12.2017 21:00
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Getty Images. Сергей Семенов
© Getty Images. Сергей Семенов
В австрийском Обертиллахе, завтра, 16 декабря, пройдут две спринтерские гонки в рамках третьего этапа Кубка IBU.
 
Спринт. Мужчины (11:00)
16.  Артем Прима
17.  Дмитрий Пидручный
69.  Сергей Семенов
104.  Виталий Труш
123.  Тарас Лесюк
 
Спринт. Женщины (14:00)
18.  Яна Бондарь
36.  Мария Панфилова
46.  Юлия Журавок
64.  Ольга Абрамова
79.  Надежда Белкина
110.  Мария Кручова.

Источник — Федерация биатлона Украины

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