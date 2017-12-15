Обертиллах-2017. Стартовый лист спринтов

В австрийском Обертиллахе, завтра, 16 декабря, пройдут две спринтерские гонки в рамках третьего этапа Кубка IBU.
Спринт. Мужчины (11:00)
16. Артем Прима
17. Дмитрий Пидручный
69. Сергей Семенов
104. Виталий Труш
123. Тарас Лесюк
Спринт. Женщины (14:00)
18. Яна Бондарь
36. Мария Панфилова
46. Юлия Журавок
64. Ольга Абрамова
79. Надежда Белкина
110. Мария Кручова.
Источник — Федерация биатлона Украины
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