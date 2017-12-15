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Антонин ГИГОННА: «Утром я даже сомневался, что отберусь на персьют»

Французский биатлонист прокомментировал третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Анси

  • 15.12.2017 22:19
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Getty Images. Антонин Гигонна
© Getty Images. Антонин Гигонна
Французский биатлонист Антонин Гигонна оценил свое выступление в спринте на третьем этапе Кубка мира-2017/18 в Анси.
 
«Совсем не ожидал такого результата! Утром я даже сомневался, что отберусь на гонку преследования, до сих пор не могу поверить в то, что я на пьедестале Кубка мира вместе с этими «монстрами» – Йоханнесом и Мартеном.
 
После стрельбы стоя мне сообщили, что я всего в семи секундах позади Симона Шемппа. В тот момент я поверил в себя, решил поднажать и бороться до последних метров. Знаете, я всегда радуюсь гонкам не смотря на результат. Поэтому не очень переживал из-за того, что прийдеться бежать с такими сильными соперниками. Наверное, именно поэтому я никогда не отчаивался и знал, что когда-нибудь смогу бороться за победу», – сказал Гигонна.

Источник — Федерация биатлона Украины

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