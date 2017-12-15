Стартовые листы спринтов на юниорском Кубке мира

Последние комментарии

КДК ФФУ наказал Шахтер за лозунги фанатов 22:49 — Valeriy Steblovskyy Павелко и остальная сволота с ФФУ. И это вы называете одинаковое отношение к клубам? Вы просто ку... 22:42 — thebestfarmer у Львові якийсь "презерватив" вивісив якийсь "знак" і збірна не грала 2 роки

Ломаченко поднялся на первое место в рейтинге боксеров современности 22:45 — Masterimmortal Я вот не могу понять ты что пытаешься доказать??? И так понятно что Вася №1! чуть ли не с первог...