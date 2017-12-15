Стартовые листы спринтов на юниорском Кубке мира

Завтра, 16-го декабря, в итальянском Риднау пройдут две спринтерские гонки в рамках второго этапа Юниорского Кубка мира по биатлону.
Спринт. Юниоры (11:00)
11. Богдан Цымбал
54. Сергей Телень
66. Владислав Кошовец
76. Юрий Сытник
109. Александр Пономаренко
Спринт. Юниорки (14:00)
21. Любовь Кипяченкова
25. Валерия Дмитренко
38. Кристина Дмитренко
48. Анна Кривонос
61. Марьяна Брыкайло
67. Анна Сытник
89. Анна Коваленко.
Источник — Федерация биатлона Украины
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