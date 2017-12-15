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Стартовые листы спринтов на юниорском Кубке мира

В Италии состоятся спринтерские гонки в рамках второго этапа Юниорского Кубка мира

  • 15.12.2017 22:30
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IBU
© IBU
Завтра, 16-го декабря, в итальянском Риднау пройдут две спринтерские гонки в рамках второго этапа Юниорского Кубка мира по биатлону.
 
Спринт. Юниоры (11:00)
11.  Богдан Цымбал
54.  Сергей Телень
66.  Владислав Кошовец
76.  Юрий Сытник
109.  Александр Пономаренко
 
Спринт. Юниорки (14:00)
21.  Любовь Кипяченкова
25.  Валерия Дмитренко
38.  Кристина Дмитренко
48.  Анна Кривонос
61.  Марьяна Брыкайло
67.  Анна Сытник
89.  Анна Коваленко.

Источник — Федерация биатлона Украины

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