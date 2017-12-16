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Анси. Гонки преследования. LIVE с 12:45

Текстовая онлайн-трансляция гонок преследования на третьем этапе Кубка мира

  • 16.12.2017 10:30
  • 245 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images
© Getty Images

Третий этап Кубка мира по биатлону продолжится гонками преследования.

В мужской гонке у Украины лишь один представитель, и тот с 60-м стартовым номером, а вот у женщин шансы на удачное выступление несколько выше.

Начало женской гонки в 12:45, мужской – в 15:45. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонок. Болеем вместе!

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    SKIF1927
    online
      SKIF1927, 16.12.2017 10:33
    -2
    Несколько выше ? )) Переселенец какой-то писал, что ле ?
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