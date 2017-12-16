Анси. Гонки преследования. LIVE с 12:45

Третий этап Кубка мира по биатлону продолжится гонками преследования.

В мужской гонке у Украины лишь один представитель, и тот с 60-м стартовым номером, а вот у женщин шансы на удачное выступление несколько выше.

Начало женской гонки в 12:45, мужской – в 15:45. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонок. Болеем вместе!